Jannik Sinner ha raggiunto la finale del torneo di Madrid dopo aver sconfitto il francese Fils in due set in meno di un’ora e mezza. Con questa vittoria, il tennista italiano si è assicurato un posto nell’ultimo atto della competizione. La partita si è conclusa con un punteggio che ha confermato la sua superiorità sul campo. Ora, Sinner si prepara ad affrontare l’ultimo match del torneo.

MADRID – Non lo ferma nessuno, Jannik Sinner. Ha battuto in duet set il francese Fils ed è approdato alla finale del torneo di Madrid. Il numero uno del mondo si qualifica per la finale del Mutua Madrid Open eral’unico Atp Masters 1000 che mancava all’azzurro che completa il “set” di finali nei nove Masters 1000. Sinner è andato in finale dopo essersi sbarazzato 6-2, 6-4 in un’ora e 25 minuti del francese classe 2004Arthur Fils, n.25 Atp e testa di serie n.21 del seeding spagnolo che non aveva mai giocato una semifinale così importante. L’allievo di Goran Ivanisevic non è riuscito ad opporsi allo strapotere di Jannik, nel secondo confronto diretto tra i due, entrambi quindi a favore di Sinner che si era già imposto sul cemento indoor di Montpellier.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner in finale a Madrid: battuto Fils in due set in meno di un’ora e mezza

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