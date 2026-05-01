Nel 2026, diversi tennisti veterani annunceranno il loro ritiro dall’attività agonistica. Tra questi ci sono giocatori noti per aver avuto carriere di rilievo nel circuito internazionale. La decisione di abbandonare il tennis professionistico riguarda atleti che hanno partecipato a numerosi tornei e ottenuto risultati significativi nel corso degli anni. L’addio di questi giocatori segna un cambiamento importante nel panorama tennistico mondiale.

? Cosa sapere Monfils, Nishikori, Wawrinka e altri veterani concluderanno la carriera agonistica nel 2026.. Il ritiro collettivo di questi campioni ridisegnerà le gerarchie del circuito professionistico mondiale.. Il circuito professionistico si prepara a un tramonto collettivo nel 2026, anno in cui figure storiche come Gael Monfils, Kei Nishikori, Roberto Bautista Agut, Stan Wawrinka, David Goffin e Sorana Cirstea chiuderanno definitivamente le loro carriere agonistiche. La stagione in corso segna il punto di arrivo per un gruppo di atleti che ha definito il volto del tennis negli ultimi due decenni. Il passaggio di testimone non riguarda solo singoli nomi, ma interi stili di gioco e generazioni di appassionati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, il 2026 sarà l’anno del grande addio: ecco i veterani

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