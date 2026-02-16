Siamo nell'anno del cavallo | il 2026 sarà un anno speciale secondo il capodanno cinese

Il 2026 sarà un anno importante perché il capodanno cinese segna l’ingresso nell’anno del cavallo, simbolo di energia e libertà. Secondo le tradizioni, questa scelta riflette un periodo di grande movimento e cambiamenti. Già a gennaio, molte persone si preparano a vivere mesi pieni di iniziative e sfide, ispirate alla forza di questo animale.

Il cavallo è energia, indipendenza e forza: entrando in questo anno lunare del capodanno cinese, ci aspetta un anno sicuramente dinamico, secondo la lettura tradizionale e secolare cinese.