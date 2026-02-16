Siamo nell'anno del cavallo | il 2026 sarà un anno speciale secondo il capodanno cinese

Da fanpage.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2026 sarà un anno importante perché il capodanno cinese segna l’ingresso nell’anno del cavallo, simbolo di energia e libertà. Secondo le tradizioni, questa scelta riflette un periodo di grande movimento e cambiamenti. Già a gennaio, molte persone si preparano a vivere mesi pieni di iniziative e sfide, ispirate alla forza di questo animale.

Il cavallo è energia, indipendenza e forza: entrando in questo anno lunare del capodanno cinese, ci aspetta un anno sicuramente dinamico, secondo la lettura tradizionale e secolare cinese.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Capodanno Cinese 2026: quando comincia e come sarà l’anno del Cavallo di fuoco?

Il Capodanno cinese del 2026 si avvicina e si celebrerà il 17 febbraio.

Capodanno cinese 2026: arriva l’anno del Cavallo di Fuoco. Ecco quando e come sarà

Il Capodanno cinese 2026 si avvicina, segnando l’inizio dell’anno del Cavallo di Fuoco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Siamo il paese della veggente. Ignorati nell’anno del Giubileo; Consiglio Stato, Maruotti: su Pnrr siamo in anticipo; rivedere contributo unificato; Il saluto del vescovo Giuliano nella Messa d'inizio dell'Anno Giubilare Mariano: Siamo qui per avvertire la presenza materna di Maria; Oroscopo Cinese 2026: cosa ci aspetta nell’anno del Cavallo di Fuoco segno per segno.

Oroscopo Cinese 2026: cosa ci aspetta nell’anno del Cavallo di Fuoco segno per segnoDal 17 febbraio 2026 inizia l’anno del Cavallo di Fuoco: un ciclo dominato da energia Yang, azione e accelerazioni improvvise. Ecco come cambierà lavoro, amore e denaro per ciascun segno dello Zodiaco ... virgilio.it

Mattarella, discorso fine anno: La Repubblica siamo noi. Ai giovani: Non rassegnateviIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto il tradizionale discorso di fine anno agli italiani. A reti unificate, ha parlato per circa 15 minuti in piedi dallo studio alla Vetrata ... tg24.sky.it