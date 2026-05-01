Teheran consegna al Pakistan la nuova proposta negoziale rivolta agli Stati Uniti – La diretta

Nel 63esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le tensioni si fanno sentire con nuovi sviluppi. Teheran ha presentato una proposta negoziale rivolta agli Stati Uniti, consegnandola attraverso un canale diretto al Pakistan. Nel frattempo, il Pentagono ha inviato a un ex presidente statunitense una serie di piani di attacco contro l’Iran, mentre i negoziati tra le parti sembrano stagnare e il cessate il fuoco appare sempre più fragile.

Nel 63esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha ricevuto dal Pentagono una serie di piani d’attacco nei confronti di Teheran, mentre i negoziati languono e il cessate il fuoco diventa sempre più fragile. Ma il presidente ha un problema: deve informare il Congresso e ricevere l’autorizzazione per la guerra, visto che sono passati più di due mesi dall’inizio delle ostilità. Ma il tycoon avrebbe intenzione di dichiarare la fine della guerra per aggirare il limite, e poi riprenderla. Intanto Israele fornisce il suo scudo spaziale agli Emirati Arabi Uniti e secondo l’Onu la chiusura dello stretto di Hormuz strangola l’economia globale.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Iran, da Teheran nuova proposta agli Usa per la riapertura di Hormuz – La direttaL’Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per riaprire lo Stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, rinviando i negoziati sul... Trump estende la tregua fino alla «presentazione della proposta dell’Iran». Teheran non parteciperà ai colloqui in Pakistan – La direttaNel 53esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance era atteso a Islamabad per riprendere i... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’Iran consegna la risposta alle proposte degli Stati Uniti; Trump annulla viaggio degli inviati in Pakistan: abbiamo carte in mano; Guerra in Iran, la diretta | Teheran: nessun incontro diretto con gli Usa in Pakistan; Iran: Araghchi lascia Islamabad e Trump annulla la missione Usa. Iran, Trump valuta il ritiro delle truppe da Italia e Spagna | Teheran consegna nuova proposta negoziale al PakistanIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che Israele dovrebbe limitarsi a operazioni militari chirurgiche in Libano, al fine di ev ... msn.com Guerra in Iran, la diretta | Teheran: nessun incontro diretto con gli Usa in PakistanL’Iran ribadisce di avere pieno il controllo dello Stretto di Hormuz. A Islamabad si tenta un nuovo round di negoziati ... milanofinanza.it Negli Stati Uniti un gruppo di ricercatori sta sviluppando due terapie sperimentali contro la malattia, con risultati promettenti già osservati negli animali x.com VanEck propone un nuovo replicante che punta sulle società che distribuiscono più dividendi, ma escludendo gli Stati Uniti facebook