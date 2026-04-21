Trump estende la tregua fino alla presentazione della proposta dell’Iran Teheran non parteciperà ai colloqui in Pakistan – La diretta

Nel 53esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il vicepresidente americano era previsto a Islamabad per riprendere i negoziati, mentre Donald Trump ha annunciato di aver esteso la tregua fino alla presentazione di una proposta da parte dell’Iran. Teheran ha comunicato che non parteciperà ai colloqui in Pakistan. La situazione rimane tesa, con le parti coinvolte in un momento di attesa e dichiarazioni ufficiali.

Nel 53esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance era atteso a Islamabad per riprendere i negoziati nell’ultimo giorno dell’ultimatum di Donald Trump agli ayatollah. Tuttavia, nelle ultime ore, il viaggio e i colloqui risultano in bilico o sospesi. Intanto alcune compagnie aeree hanno cominciato ad aumentare i prezzi dei biglietti per i rincari del cherosene. E il presidente Usa sostiene che i siti nucleari di Teheran sono ormai quasi completamente distrutti ed è difficile riesumarli. Intanto in America prede piede una teoria del complotto che ritiene falso l ‘attentato che ha subito Trump in Pennsylvania: tra i Maga ora si pensa che servisse a far vincere le elezioni al tycoon per poter scatenare la guerra.🔗 Leggi su Open.online

Tregua USA-Iran, i 10 punti del piano di Teheran mettono alla prova Trump

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