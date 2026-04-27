L’Iran ha inviato una proposta agli Stati Uniti per la riapertura dello Stretto di Hormuz, suggerendo di mettere da parte temporaneamente i negoziati sul programma nucleare. La proposta arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, con l’obiettivo di trovare una soluzione per la gestione dello stretto strategico. La questione viene ora valutata dalle parti coinvolte, mentre si cerca di evitare un’escalation militare nella regione.

L’Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per riaprire lo Stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, rinviando i negoziati sul nucleare a una fase successiva. Le forze statunitensi hanno intercettato 38 navi” nello Stretto di Hormuz a cui è stato ordinato “di invertire la rotta o tornare in porta”. Lo riporta in un post su X il Centcom, l’Us Central Command Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, arrivando in Russia, ha affermato che è stato l’approccio degli Stati Uniti a “causare il rinvio dei negoziati” che erano stati programmati a Islamabad, in Pakistan. “Quelli precedenti, nonostante i progressi compiuti, non erano riusciti a raggiungere i propri obiettivi”, ha aggiunto, attribuendo la colpa a quelle che ha definito le “richieste eccessive” di Washington.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, da Teheran nuova proposta agli Usa per la riapertura di Hormuz – La diretta

Operación Ormuz: El Choque entre EE.UU. e Irán y el Análisis de Carlos Ruckauf

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L'Iran ha presentato agli Usa una nuova proposta per riaprire Hormuz e terminare la guerra. Lo riporta Axios, citando un funzionario statunitense e due fonti. I negoziati sul nucleare sarebbero rinviati ad una fase successiva per superare lo stallo tra i due Pa x.com