Tecnopolo intervento di riqualificazione al via

È stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del Tecnopolo di Faenza, un progetto dal valore superiore a un milione di euro. Gli interventi riguardano aspetti infrastrutturali, tecnici ed energetici finalizzati al potenziamento della struttura. La procedura riguarda l'affidamento in appalto delle opere di riqualificazione e si sta svolgendo in queste settimane.

È stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento in appalto dei lavori di riqualificazione infrastrutturale, tecnica ed energetica per il potenziamento del Tecnopolo di Faenza, progetto da oltre un milione di euro. L’intervento che si concentra nel parco tecnologico Torricelli di via Einstein prevede per la parte infrastrutturale la riqualificazione degli spazi, e per la parte energetica il miglioramento dell’efficienza complessiva degli impianti, tra cui la climatizzazione, l’installazione di sistemi di automazione e di un impianto fotovoltaico. Prevista anche la realizzazione di nuovi laboratori di ricerca tra cui il laboratorio...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tecnopolo, intervento di riqualificazione al via Notizie correlate Via Berna, al via i lavori di riqualificazione del piazzale: “Intervento per risolvere criticità storiche”Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione urbana a Frosinone, con lavori in corso nel piazzale di via Berna, un’area che da tempo... Leggi anche: Viale della Vittoria, via libera al progetto di riqualificazione: “Intervento concreto per sicurezza e vivibilità” Approfondimenti e contenuti Si parla di: Tecnopolo, intervento di riqualificazione al via. Nuove luci allo stadio di Marlia. Via all’intervento di riqualificazione. Sarà rivisto anche il terreno di giocoAl via i lavori di riqualificazione per lo stadio di Marlia, uno degli impianti più conosciuti in Lucchesia, dove ha fatto le sue fortune la storica società della Folgor (fondata nel 1905) e non solo. lanazione.it Torri Aragonesi, concluso l’intervento di riqualificazioneAttorno al perimetro delle Torri Aragonesi non c’è più lo storico fossato, ma una pavimentazione di colore rosso. Appaiono così i resti del Forte del Carmine, in via Marina, dopo l’intervento ... napoli.repubblica.it