Taverna la scuola e i Carabinieri | memoria per il carabiniere Lio

A Taverna si è svolto un incontro sulla legalità dedicato al carabiniere Renato Lio, scomparso recentemente. Durante l’evento, il generale Pellegrino e il procuratore Curcio hanno dialogato con gli studenti del liceo Mustari, affrontando temi legati alla sicurezza e al rispetto delle norme. La cerimonia si è tenuta presso la scuola e ha coinvolto anche le forze dell’ordine, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui valori della legalità.

? Cosa sapere Taverna, 5 maggio 2026: incontro sulla legalità in memoria dell'appuntato Renato Lio.. Il generale Pellegrino e il procuratore Curcio dialogano con gli studenti del Mustari.. Martedì 5 maggio 2026 alle ore 11, la sala conferenze della Bcc Calabria ulteriore a Taverna ospiterà un incontro sulla legalità che porta con sé il peso e l’onore della memoria dell’Appuntato Renato Lio. L’iniziativa, che si inserisce nella sesta edizione del progetto denominato La giustizia adotta la scuola, nasce dalla sinergia tra la Fondazione Occorsio e l’Istituto comprensivo Costantino Mustari di Taverna. Non si tratterà di una semplice cerimonia, ma di un momento di riflessione profonda per gli studenti, volto a trasmettere il disvalore della violenza e a consolidare una cultura basata sul rispetto delle regole.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taverna, la scuola e i Carabinieri: memoria per il carabiniere Lio Notizie correlate Leggi anche: Inaugurata ieri la nuova Biblòh! alla scuola Taverna L’Arma ricorda il carabiniere Scantamburlo: studenti a lezione di memoria e legalitàLe classi quarte della scuola elementare Fattibello di Comacchio e gli studenti dell’Istituto superiore Remo Brindisi di Lido degli Estensi si sono... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Inaugurata ieri la nuova Biblòh! alla scuola Taverna; Inaugurata alla scuola elementare Taverna, dedicata a mamma Erasmus; La piscina di via Taverna chiude ancora: incubo senza fine per gli iscritti dell'impianto di Monte Mario; Inaugurata la nuova Biblòh! alla scuola Taverna: 'Sostenuta da un movimento di economia circolare e solidarietà'. La scuola Taverna ha la sua biblioteca Bibloh! Ecco LibriamociInaugurata la nuova Biblòh! alla scuola Taverna. Sostenuta da un movimento di economia circolare e solidarietà che ha visto protagonisti, oltre la ... piacenzasera.it RIAPERTURA!! Riapre il Parco Urbano "Paolo e Francesca Taverna" - FATTORIA DIDATTICA - VIA NENNI/CAMPO SPORTIVO Vi aspettiamo Venerdì 1°Maggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 - facebook.com facebook