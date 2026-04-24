Inaugurata ieri la nuova Biblòh! alla scuola Taverna

Da ilpiacenza.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri è stata inaugurata la nuova biblioteca presso la scuola Taverna, che non disponeva di uno spazio dedicato alla lettura. Fino a poco tempo fa, i libri della scuola erano conservati in una stanza lasciata all’abbandono, senza un ambiente appropriato per l’uso quotidiano. L’apertura della Biblòh! rappresenta un intervento per mettere a disposizione degli studenti un luogo dedicato allo studio e alla lettura.

La scuola Taverna non aveva una biblioteca. Il suo vecchi libri erano depositati in una stanza abbandonata. Quando alcune maestre, che hanno creduto nel progetto Biblòh!, hanno iniziato a lavorare per sgomberare e riutilizzare quello spazio, tutti attorno a loro si sono mossi, per intonacare.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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