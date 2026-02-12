L’Arma ricorda il carabiniere Scantamburlo | studenti a lezione di memoria e legalità

Questa mattina, gli studenti delle classi quarte della scuola Fattibello a Comacchio e dell’Istituto Remo Brindisi a Lido degli Estensi hanno partecipato a una cerimonia in ricordo del carabiniere Scantamburlo. I ragazzi si sono fermati per un momento di memoria, ascoltando le parole delle forze dell’ordine e riflettendo sull’importanza della legalità. È stato un gesto semplice, ma significativo, per mantenere vivo il ricordo di chi ha dedicato la vita al servizio.

Le classi quarte della scuola elementare Fattibello di Comacchio e gli studenti dell'Istituto superiore Remo Brindisi di Lido degli Estensi si sono fermati per un momento di riflessione. Al centro degli incontri, la figura del vice brigadiere dei carabinieri Cristiano Scantamburlo, che venerdì 14 verrà ricordato nel ventennale della sua scomparsa. Il dialogo con gli studenti ha permesso di dare un significato nuovo ai luoghi che i ragazzi incrociano ogni giorno. In particolare il cippo di San Giuseppe che rappresenta non solo un monumento, ma il punto esatto dove il coraggio ha incontrato il dovere.

