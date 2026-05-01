Tatuaggi e piercing la sicurezza al primo posto | a Forlì il nuovo corso di formazione dell' Ausl Romagna

A Forlì, è stato avviato un nuovo corso di formazione dell'Ausl Romagna dedicato alla sicurezza nel settore dei tatuaggi e piercing. Il percorso mira a garantire competenze sanitarie precise ai professionisti che operano in questo ambito, sottolineando l'importanza di pratiche corrette. La formazione affronta aspetti legati alle norme igienico-sanitarie, alla sterilizzazione degli strumenti e alla gestione dei rischi, con l'obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza.

La professionalità nel settore del tatuaggio e del piercing passa inevitabilmente attraverso una rigorosa formazione sanitaria. Per questo motivo, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna ha annunciato l’edizione 2026 del corso di formazione “Tatuaggio e piercing: aspetti di igiene e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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