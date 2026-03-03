Carenze igieniche in un negozio di tatuaggi e piercing | i Nas di Parma chiudono un’attività

I NAS di Parma hanno chiuso un negozio di tatuaggi e piercing a Piacenza a causa di gravi carenze igieniche riscontrate durante un’ispezione. Durante il sopralluogo sono stati verificati aspetti relativi alle condizioni di sicurezza e alla pulizia dell’attività. L’intervento è avvenuto senza incidenti e senza ulteriori dettagli sul procedimento.

