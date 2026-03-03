Carenze igieniche e piercing non sterili | i Nas sospendono un centro tatuaggi

I carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione presso un centro di tatuaggi e piercing a Piacenza, riscontrando carenze igieniche e piercing non sterilizzati. In seguito ai controlli, le autorità hanno deciso di sospendere l’attività. L’intervento ha riguardato le condizioni di sicurezza e le procedure adottate dal centro per garantire l’igiene ai clienti.

I carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente svolto un'ispezione igienico-sanitaria presso un'attività di tatuatore e body piercing a Piacenza. L'intervento - riferiscono i carabinieri - rientra nei controlli periodici volti a garantire la tutela della salute pubblica in un settore particolarmente delicato, dove l'utilizzo di strumenti taglienti, pigmenti e materiali a contatto diretto con la pelle può esporre a rischi infettivi anche gravi se non correttamente gestito. «Nel corso dell'ispezione - scrivono i carabinieri del Nas - sono emerse diverse irregolarità di natura igienica e strutturale. I militari hanno proceduto al sequestro...