Priolo | via libera alla rottamazione tasse sconti su Imu e Tari

Il Comune di Priolo ha annunciato che sarà possibile aderire alla procedura di rottamazione delle tasse, con sconti applicabili sia sull’Imu che sulla Tari, relative ai debiti accumulati tra il 2021 e il 2025. La scadenza per presentare le richieste è fissata a giugno 2026. La misura riguarda tutti i contribuenti interessati a regolarizzare le proprie posizioni fiscali in modo agevolato.

? Cosa sapere Il Comune di Priolo offre rottamazione Imu e Tari per debiti 2021-2025 entro giugno 2026.. I contribuenti pagano solo la quota capitale cancellando sanzioni e interessi accumulati.. Il Comune di Priolo ha reso disponibili i moduli e le istruzioni per la rottamazione dei tributi locali, offrendo una via d’uscita ai debitori entro il 30 giugno 2026. La misura, denominata definizione agevolata o rottamazione quinquies, permette di regolarizzare le pendenze relative a Imu, Tari e Cup maturate tra il 2021 e il 2025, oltre alle maggiorazioni semestrali previste dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981. Immaginate un piccolo laboratorio di riparazioni nel cuore del quartiere, dove il mastro artigiano deve far quadrare i conti tra l’acquisto della materia prima e le scadenze che bussano alla porta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Priolo: via libera alla rottamazione tasse, sconti su Imu e Tari Notizie correlate Montefredane, via libera della Giunta comunale alla rottamazione di IMU e TARIVia libera della Giunta comunale di Montefredane alla definizione agevolata delle entrate comunali e alla rottamazione dei carichi affidati alla... Il Consiglio comunale dice sì alla rottamazione dei tributi locali: via libera a Imu, Tari e Tosap senza sanzioni né interessiDue atti votati all’unanimità aprono alla definizione agevolata anche per le cartelle già iscritte a ruolo. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Eni, nuovo gas dall’Indonesia. Accordo per Priolo; Nostalgia anni 2000, Haiducii a Priolo Gargallo per la prima tappa del Summer Tour 2026; Rottamazione Quinques a Priolo: al via le domande; Raffineria Priolo, Ludoil e Goi confermano opzione esclusiva. Crisi industriale a Priolo: Zappulla (Sinistra Italiana) evidenzia lo smantellamento Versalis e il diverso approccio rispetto a Brindisi, con focus su occupazione e investimenti #CrisiIndustriale - facebook.com facebook