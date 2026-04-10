Taiwan il vertice decisivo tra Xi e l’opposizione | si evita la guerra

A Pechino si svolge un vertice tra il presidente cinese e la leader dell’opposizione di Taiwan, Cheng Liwun. L’incontro mira a trovare un accordo per ridurre le tensioni tra le due parti e prevenire possibili escalation militari. La riunione rappresenta un momento chiave nei rapporti tra Cina e Taiwan, con l’intento di evitare una crisi più ampia nella regione.

Pechino ospita un incontro decisivo tra Xi e la leader dell’opposizione di Taiwan, Cheng Liwun, con l’obiettivo di stabilizzare i rapporti tra le due sponde dello Stretto. Durante il colloquio, Xi ha manifestato una totale convinzione riguardo alla naturale convergenza tra i popoli cinese e taiwanese, definendo l’unione come un processo storico inevitabile. Dialogo per la stabilità e prospettive di riconciliazione. La strategia cinese punta sulla certezza del legame che unisce le popolazioni delle due zone. Secondo quanto espresso da Xi durante il vertice a Pechino, esiste una tendenza strutturale dei compatrioti verso un avvicinamento sempre più stretto, un percorso che non può essere interrotto dai cambiamenti politici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taiwan, il vertice decisivo tra Xi e l’opposizione: si evita la guerra Taiwan, la mossa di Xi sull'opposizione: il vero messaggio prima del vertice con Trump(Adnkronos) - L'invito di Xi Jinping alla leader del principale partito di opposizione taiwanese segna un passaggio delicato nella partita sullo... ÚLTIMA HORA | Taiwán responde a China: despliega misiles de última generación en la frontera Si parla di: Taiwan, la mossa di Xi sull’opposizione: il vero messaggio prima del vertice con Trump. Taiwan, la mossa di Xi sull’opposizione: il vero messaggio prima del vertice con TrumpL'invito è stato annunciato dal direttore dell'Ufficio del Lavoro su Taiwan del Comitato Centrale del Pcc, Song Tao, che ha detto di essere stato autorizzato ad annunciare. Il che significa che Xi ... adnkronos.com Il linguaggio cambia, la deterrenza resta. Ma nel mezzo si apre uno spazio nuovo che Xi Jinping sta già cercando di sfruttareIl linguaggio cambia, la deterrenza resta. Ma nel mezzo si apre uno spazio nuovo che Xi Jinping sta già cercando di sfruttare ... linkiesta.it