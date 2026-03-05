Una chiamata a testimoniare sugli Epstein Files coinvolge una figura chiave, con il voto di cinque repubblicani che risulta determinante. La questione è al centro di un procedimento legale che ha attirato l'attenzione dei media, mentre si intensifica il dibattito sulle implicazioni di questa testimonianza. Nel frattempo, la guerra in Iran, iniziata da Israele e Stati Uniti, prosegue da cinque giorni senza sosta.

La guerra in Iran voluta da Israele e Stati Uniti imperversa da cinque giorni. Ma quanto sta accadendo in Medio Oriente non spegne l’accerchiamento all’amministrazione Usa sugli Epstein Files, anzi: dentro alla base trumpiana, tra i dem e gli analisti c’è chi ritiene che l’operazione militare sia un’arma di distrazione di massa della Casa Bianca per distogliere l’attenzione dallo scandalo che ha travolto uomini di potere – dalla politica alla finanza fino alle case reali – dentro e oltre gli Stati Uniti. Il rischio, sempre più concreto, è che Donald Trump pagherà un prezzo. Dopo il segretario al Commercio, infatti, la commissione di vigilanza della Camera ha chiamato a testimoniare la sua attorney general, Pam Bondi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pam Bondi chiamata a testimoniare sugli Epstein Files: cruciale il voto di 5 repubblicani

Secondo Pam Bondi, tutti gli Epstein files sono stati pubblicatiPam Bondi, procuratrice generale degli Stati Uniti, ha dichiarato che l’amministrazione Trump avrebbe diffuso gli Epstein files nella loro totalità.

Epstein Files, lo scandalo di Pam Bondi e la cronologia delle ricerche dei membri del CongressoUno scatto realizzato dal fotografo Roberto Schmidt l’11 febbraio 2026 a Washington, durante un’audizione al Congresso, mostra il Procuratore...

