Tarocchi all’Accademia Carrara un viaggio nelle antiche allegorie

Nel fine settimana del 1° maggio, l'Accademia Carrara offre l'opportunità di esplorare un percorso tra le antiche allegorie rappresentate nei tarocchi. L'evento permette di scoprire come queste carte, simbolo di tradizione e mistero, siano state reinterpretate attraverso i secoli, dal Rinascimento ai tempi moderni. L'iniziativa si inserisce in un calendario ricco di occasioni per approfondire l’arte e il patrimonio visivo che accompagna questa simbologia.

ARTE. Nel weekend del 1° maggio si moltiplicano le occasioni per immergersi in un universo visivo e simbolico che va dal Rinascimento ai giorni nostri. Visite guidate e incontri alla scoperta dei significati degli Arcani. All’Accademia Carrara i Tarocchi sono protagonisti del weekend del Primo Maggio con la mostra «Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna». Un’occasione per immergersi in un universo visivo e simbolico che attraversa oltre sette secoli di storia dell’arte, dal Rinascimento fino alle suggestioni del Surrealismo. Tra le proposte più originali spicca la visita speciale «Allegorie arcane: tu che carta sei», in programma sabato 2 maggio alle 16.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Tarocchi all’Accademia Carrara, un viaggio nelle antiche allegorie Notizie correlate Leggi anche: Accademia Carrara, il successo dei Tarocchi porta nuove aperture straordinarie Leggi anche: I Tarocchi in Accademia Carrara: dopo un secolo si riunisce il Mazzo Colleoni per una mostra evento Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tarocchi all’Accademia Carrara, un viaggio nelle antiche allegorie; Arte, tarocchi da collezione; Visita guidata alla mostra Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna; La notte dei Tarocchi: il 9 maggio un viaggio nei simboli con Marianne Costa. Tarocchi all’Accademia Carrara, un viaggio nelle antiche allegorieNel weekend del 1° maggio si moltiplicano le occasioni per immergersi in un universo visivo e simbolico che va dal Rinascimento ai giorni nostri. Visite guidate e incontri alla scoperta dei significat ... ecodibergamo.it All'Accademia Carrara secoli di Tarocchi ed enigmi in mostraTornano a Bergamo dopo più di un secolo le 74 carte dei tarocchi del celebre «mazzo Colleoni». Saranno esposte dal 27 febbraio al 2 giugno 2026 all’Accademia Carrara nella mostra «Tarocchi. Le origini ... bergamo.corriere.it Radio Alta. . Airalzh promuove in Lombardia Creative Age, un progetto che trasforma i musei - tra cui Accademia Carrara a Bergamo - in spazi di benessere per persone con demenza e caregiver. In collegamento Dott.ssa Cecilia Grappone, Coordinatrice dell - facebook.com facebook