I Tarocchi in Accademia Carrara | dopo un secolo si riunisce il Mazzo Colleoni per una mostra evento

Dopo un secolo, torna in mostra il mazzo di tarocchi Colleoni, esposto presso l'Accademia Carrara. L'esposizione ripercorre sette secoli di storia, dalla regalità rinascimentale alle interpretazioni moderne. L'evento offre l’opportunità di osservare da vicino le carte e le loro trasformazioni nel tempo, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi.

Bergamo. Dal lusso delle corti rinascimentali alla creatività contemporanea, un viaggio di 7 secoli lungo la storia dei Tarocchi. Giovedì 26 febbraio all’Accademia Carrara di Bergamo è stato presentato un progetto atteso da tempo: dopo più di un secolo sono state riunite le 74 carte del Mazzo Colleoni, conservate tra Accademia Carrara, The Morgan Library & Museum di New York e una collezione privata. L’occasione di questa eccezionale riunione ha avviato un progetto altrettanto unico: un percorso espositivo del Quattrocento ai giorni nostri che, grazie a prestigiosi prestiti nazionali e internazionali, approfondisce la storia, la committenza, gli artisti, le tecniche, nonché il fascino che queste carte continuano ad esercitare sulle persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Il fascino eterno dei tarocchi: il mistero del mazzo Colleoni torna a Bergamo

Leggi anche: Tarocchi, all’Accademia Carrara un intreccio di storia e arte

Temi più discussi: I Tarocchi di De André - Accademia Carrara - eventi; Accademia Carrara, l’arte parla ai giovani; I Tarocchi di De André, al Palazzo della Ragione un allestimento gratuito sulle note del cantautore genovese; Dori Ghezzi: Fabrizio De André mi ha fatto appassionare ai Tarocchi e mi ha insegnato a interpretarli.

I Tarocchi in Accademia Carrara: dopo un secolo si riunisce il Mazzo Colleoni per una mostra eventoGiovedì 26 febbraio è stato presentato un progetto espositivo senza precedenti che vede la riunione delle 74 carte del Mazzo Colleoni (XV secolo), dopo oltre cent'anni di dispersione tra Bergamo, la M ... bergamonews.it

Visita guidata serale alla mostra Tarocchi dell'Accademia CarraraNascono infatti nelle corti italiane del Quattrocento come raffinato gioco di carte. I primi mazzi erano preziosissimi, delle vere opere d’arte, come il Mazzo Colleoni, diviso tra l’Accademia Carrara, ... ecodibergamo.it

Il 2026 è iniziato da poche settimane, ma oggi, all’Accademia Carrara di Bergamo, prende il via - facebook.com facebook

Dobranoc Panstwu Giovanni Bellini (c. 1430 – 1516), Madonna z Dzieciatkiem, ok. 1476 tempera na desce Accademia Carrara x.com