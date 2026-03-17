Accademia Carrara il successo dei Tarocchi porta nuove aperture straordinarie

L'Accademia Carrara annuncia nuove aperture del museo, che includeranno anche il martedì dalle 9 alle 14 e, a partire da metà aprile, visite serali fino alle 23. Questa decisione arriva dopo il successo delle esposizioni sui Tarocchi, che hanno attirato un pubblico più ampio. Le variazioni negli orari sono state comunicate ufficialmente alla stampa e ai visitatori.

LA MOSTRA. Il museo sarà aperto anche il martedì, dalle 9 alle 14. Dal metà aprile visite anche alla sera, fino alle 23. Il grande successo della mostra «Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna» ha portato l’Accademia Carrara a organizzare nuovi orari di apertura straordinaria, anche serali. Oltre all’apertura serale già in programma per il 27 marzo, ultimo venerdì del mese, la Carrara resterà aperta ogni venerdì fino alle 23, a partire dal 17 aprile fino alla chiusura della mostra, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nell’atmosfera suggestiva delle ore serali per vivere un’esperienza ancora più coinvolgente tra arte, storia e mistero. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Accademia Carrara, il successo dei Tarocchi porta nuove aperture straordinarie Articoli correlati Iconografia dei tarocchi, esposto all’Accademia Carrara di Bergamo uno dei manoscritti della MalatestianaA partire da oggi, venerdì 27 febbraio, fino a martedì 2 giugno il manoscritto D. Leggi anche: I Tarocchi in Accademia Carrara: dopo un secolo si riunisce il Mazzo Colleoni per una mostra evento Una selezione di notizie su Accademia Carrara Temi più discussi: A Bergamo una grande mostra rivela che il fascino dei tarocchi è ancora fortissimo; Accademia Carrara, il ritratto di Lucina Brembati del Lotto: un vero e proprio rebus; Accademia Carrara, per i lavori di ampliamento degli spazi esterni il Comune versa 200mila euro all'impresa; Accademia Carrara, il caso bistrot arriva in Consiglio: Gandi replica all’opposizione. Accademia Carrara, il successo dei Tarocchi porta nuove aperture straordinarieIl grande successo della mostra «Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna» ha portato l’Accademia Carrara a organizzare nuovi orari di apertura straordinaria, anche serali. Un’ulteriore opportunità ... ecodibergamo.it Il quadro di Raffaello della Carrara vola a New York in una cassa climatizzata e tecnologicaIl «San Sebastiano», una delle opere più rappresentative dell'Accademia, esposto al Metropolitan museum per la mostra sul maestro del Rinascimento ... bergamo.corriere.it Nuove aperture per la mostra “Tarocchi” Per rispondere al grande entusiasmo del pubblico, Accademia Carrara amplia gli orari di apertura della mostra “TAROCCHI. Le origini, le carte, la fortuna”. Il museo è ora eccezionalmente aperto ogni martedì dalle 9. - facebook.com facebook TAROCCHI Le origini, le carte, la fortuna - Accademia Carrara x.com