Tra poco più di due settimane entreranno in vigore le nuove norme per i monopattini elettrici, che prevedono l’obbligo di targa e di assicurazione RC auto per chi li utilizza. Queste disposizioni si applicheranno a tutti i conducenti senza eccezioni, con l’obiettivo di regolamentare meglio l’uso di questi mezzi nelle aree urbane. Le regole saranno operative a partire dalla data stabilita, senza ulteriori proroghe.

Scatteranno tra poco più di 15 giorni le nuove regole per i monopattini elettrici: obbligo di targa e assicurazione RC auto per tutti i conducenti. A Milano sono tre gli operatori di monopattini in sharing (Bird, Dott, Lime) per una flotta totale di 6mila veicoli, che denunciano una situazione piuttosto complessa nell'attuazione della legge. Per quanto riguarda l'obbligo di targa «il primo mese, il portale della motorizzazione non ha funzionato in maniera ottimale, nel senso che non era possibile prendere appuntamenti per richiedere e ritirare le targhe - spiega Andrea Giaretta, vicepresidente Dott e Segretario Assosharing -. Tutt'ora permane una difficoltà per le agenzie che si occupano di questo servizio».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Targa e polizza: l'sos dei monopattini

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