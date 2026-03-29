Calciomercato Moretto | Vi spiego perché il Milan ha preso Kostic

Matteo Moretto ha analizzato il trasferimento di Andrej Kostic dal Partizan Belgrado al Milan. Ha spiegato le ragioni dietro l'acquisto e le modalità con cui si è conclusa l'operazione. L'attenzione si è concentrata sulle trattative tra i club e sui dettagli del contratto, senza entrare in valutazioni personali o supposizioni.

Andrej Kostic diventerà ufficialmente un calciatore del Milan a partire da quest'estate, in attesa di capire se sarà aggregato all'Under 23, oppure alla prima squadra. Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul giovane attaccante del Partizan che in mattinata ha svolto le visite mediche a Milano. Di seguito, le sue parole. "Non vi voglio dire che Kostic sarà sicuramente un elemento per la prima squadra integrante al 100% da subito, ma vi posso dire che l'idea del Milan è quella di fargli fare al spola più e più volte tra Under 23 e prima squadra. È un acquisto a metà tra le due categorie". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Moretto: “Vi spiego perché il Milan ha preso Kostic” Articoli correlati Calciomercato Milan, Moretto: “Il rinnovo di Leao. Poi Kostic e Vlahovic: vi dico tutto”Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fatto il punto - in un video pubblicato sul canale 'YouTube' di Fabrizio Romano -... Calciomercato Milan, Moretto: “Kirovski ha in programma un contatto diretto per Kostic”SESTRI LEVANTE, ITALY - APRIL 5: Jovan Kirovski, technical director of Milan Futuro, looks on during a pitch inspection prior to kick-off in the...