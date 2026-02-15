Modric Milan tutti pazzi per il croato | record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare

Luka Modric al Milan, questa è la notizia che fa discutere i tifosi: il centrocampista croato ha raggiunto un nuovo record e sta per firmare il rinnovo. La squadra milanese punta a mantenerlo in rosa, anche se il suo futuro potrebbe dipendere dalla partecipazione alla Champions League. Tare ha già messo in atto una strategia per assicurarsi le sue prestazioni anche in futuro. Nonostante la delusione per il risultato del Derby d’Italia, con l’Inter che ha vinto all’ultimo minuto grazie a Zielinski, le attenzioni sono tutte sul possibile prolungamento del contratto di Modric.

Spalletti non ci sta! L’accusa a La Penna: «Hai falsato la partita». La Juventus ora chiede spiegazioni Inter Juve, furia bianconera nel tunnel: rissa sfiorata tra dirigenti. Ce n’è anche per Marotta! Cos’è successo Simulazione Bastoni, il difensore dell’Inter a rischio stangata? La Procura indaga sulla condotta gravemente antisportiva: cosa rischia Bove, la gioia dopo 14 mesi dall’incubo: l’ex Fiorentina torna in campo! Ecco com’è andato il suo esordio col Watford Barcellona, guerra aperta agli arbitri: inviata lettera di fuoco alla RFEF sul tema Var! Tudor Tottenham, ora è ufficiale: l’ex Juventus riparte dagli Spurs! «Consapevole della responsabilità che mi è stata affidata» Calciomercato, che colpo per il Feyenoord! Ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Rinnovo Leao, mossa del Milan per il portoghese! L’indiscrezione sul suo futuro non lascia più dubbi Il Milan si prepara a rinnovare il contratto di Rafael Leao, puntando a consolidare il suo ruolo chiave nella squadra. Yildiz Juve, le richieste del turco per il rinnovo. Il suo futuro può dipendere dalla Champions e da… Vlahovic Modri challenged Zlatan to take over his only remarkable record. and turned back to his prime. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Tutti pazzi per McKennie in scadenza: il Milan, l’Inter e la posizione della Juventus; Milan, Allegri: Modric giocatore straordinario. Pulisic e Leao entrati bene; @ML – Tutti pazzi per Palestra, il Milan sfida le big. L’alternativa è in Serie A; Il Milan soffre ma vince a Pisa (2-1): Modric decisivo per il sorpasso, Rabiot espulso nel finale. Milan, Allegri: Modric è un giocatore straordinario, dobbiamo imparare tutti da luiMassimiliano Allegri, tecnico del Milan, analizza così ai microfoni di DAZN la gara vinta per 2-1 contro il Pisa: Non era semplice stasera,. tuttomercatoweb.com Modric: Al Milan si gioca solo per vincereE' arrivato con l'etichetta del giocatore ormai a fine carriera. Dopo pochi mesi dall'approdo in Italia Luka Modric si è invece preso il ruolo del protagonista nel Milan di Massimiliano Allegri che ... sport.sky.it #Modric, il retroscena dopo Pisa. Squadra più forte e voglia di vincere: il Milan spera nel rinnovo #milan #SempreMilan #pisamilan #calciomercato x.com «#MODRIC-#MILAN, IL SOGNO CONTINUA! IL CLUB PRONTO AD ATTIVARE L'OPZIONE FINO AL 2027: ECCO COSA HA DECISO LUKA!» #Milannews24 facebook