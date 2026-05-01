Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato in un’intervista esclusiva a ‘DAZN’, condividendo alcuni aneddoti personali che lo legano alla squadra. Ha menzionato un forte legame oltre al semplice tifo e ha commentato il suo rapporto con il club, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni. Le sue parole hanno evidenziato un rapporto che va oltre l’aspetto sportivo.

Lo scorso 26 maggio 2025, dopo quasi due anni di inattività (il 5 giugno 2023 aveva annunciato il suo addio al ruolo di direttore sportivo della Lazio), Igli Tare è stato nominato DS del Milan. Coronando, di fatto, il sogno di bambino: non è più un segreto, infatti, come Tare abbia sempre tifato i rossoneri sin da piccolo. In un'intervista in esclusiva a 'DAZN', nell'ambito del format 'Giorgia's secret' con Giorgia Rossi, Tare ha sottolineato - di fatto - come il Diavolo fosse quasi nel suo destino. "Il mio esordio in Serie A è stato in un Brescia-Milan", ha ricordato Tare, riferendosi alla partita del 28 gennaio 2001, terminata 1-1, quando entrò in campo all'84' - nella fila delle 'Rondinelle' - al posto di un futuro rossonero, Andrea Pirlo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tare: “Milan nel destino? Diciamo che c’è sempre stato un legame forte oltre al tifo”

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