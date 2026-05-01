Si discute ancora sulla possibilità che Luka Modri possa rinnovare il suo contratto con il Milan fino al 2026-27. La questione riguarda anche il ruolo di Jashari, che potrebbe beneficiare di questa decisione per il suo futuro con il club. La trattativa tra il giocatore e il club è in corso, ma non sono stati resi noti dettagli ufficiali fino a questo momento.

Uno dei giocatori più importanti nel Milan di Massimiliano Allegri resta Luka Modric. Purtroppo, il centrocampista croato ha chiuso la sua stagione contro la Juventus, a causa dello scontro fortuito con Locatelli, che gli ha procurato una frattura al viso. Operazione e stagione finita per il classe 1985. L'obiettivo dell'ex Real Madrid? Tornare in forma per giocare al massimo i Mondiali 2026 negli USA. E il futuro? Si continua a parlare del possibile 'rinnovo' con il Milan (in realtà è già presente un'opzione per la prossima stagione nel suo contratto). La decisione sarà presa esclusivamente da Modric. I fattori che potrebbero decidere tutto sono semplici: un Milan vincente e che voglia vincere e che resti Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tare fiducia nel rinnovo di Modri?: fondamentale per il Milan e per il futuro di Jashari

Notizie correlate

Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di TareModric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Spalletti non ci sta! L’accusa a La...

Leggi anche: Milan, il bivio di Modric agita il mercato: Allegri spera nel rinnovo, Ricci e Jashari scalpitano

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Milan, il perno della squadra è pronto a rinnovare | Contratto fino al 2030: trattativa già avviata.

Tare sul rinnovo di Modric secondo me resterà ancora con il Milan(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Il futuro di Modric? Penso che potrebbe scegliere con il cuore, secondo me rimarrà ancora con il Milan. Igli Tare, direttore sportivo rossonero, in una lunga intervista a Daz ... tuttosport.com

Tare sul futuro di Modric: 'Resterà al Milan, sceglierà con il cuore'Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha recentemente rilasciato un'intervista approfondita, toccando svariati argomenti cruciali per il futuro del club rossonero. Al centro delle sue dichiarazioni ... it.blastingnews.com