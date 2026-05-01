Igli Tare ha commentato nuovamente la questione relativa a Rafael Leão, riaprendo il dibattito sulle sue potenzialità come attaccante del Milan. Le dichiarazioni del dirigente si inseriscono in un discorso che si ripete spesso, senza portare novità rispetto alle opinioni già espresse in passato. La discussione su Leão resta quindi una tematica ricorrente nel mondo del calcio, senza che siano stati fatti passi avanti concreti.

Leão non sta vivendo un grande 2026 a livello realizzativo: come riportato da transfermarkt.it, il portoghese ha segnato 9 gol con 3 assist in 26 presenze in Serie A, con quattro gol nel 2026, ultimo dei quali a marzo contro la Cremonese. L'attaccante del Milan è stato nettamente limitato dalla pubalgia, che non gli permette ancora oggi di correre e scattare come ha sempre fatto in carriera. Leão ha perso il suo dribbling letale, una delle caratteristiche principali del suo gioco. Anche giocare nel 3-5-2 di Allegri come prima punta lo limita un po': Leão è al suo meglio quando può correre e dominare in campo aperto. Le recenti parole del direttore sportivo del Milan Igli Tare, riaprono una discussione che va avanti da anni su Leão.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tare e i soliti discorsi su Leão: uno “storytelling” ormai insopportabile

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