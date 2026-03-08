Il 8 marzo, festa della donna, quest’anno si ripetono le consuete discussioni e battute fuori luogo. Simonetta Simonetti commenta come, anche nel 2026, si continui a sentire la solita retorica e frasi che poco contribuiscono a un reale cambiamento. Le conversazioni si ripetono senza apportare novità, mentre le celebrazioni si mescolano a commenti spesso inappropriati o fuori contesto.

Simonetta Simonetti Otto marzo, festa della donna e ci risiamo ancora nel 2026 a dover sentire i soliti discorsi triti e ritriti, i sorrisetti, le battuttine più o meno pesanti ma sempre e comunque fuori luogo da parte degli uomini che ancora e ancora credono di essere l’unica specie umana sulla terra meritevole di diritti. Naturalmente questo mio incipit provocherà un po’ di rumore e mi diranno che sono una vecchia femminista scontenta, una “irrisolta”, una che apre la bocca tanto per parlare, che potrei fare a meno di continuare a credere che il mondo possa cambiare, che gli uomini possano cambiare ma, a dire il vero, ho ancora speranza che questo accada non tanto per noi donne ma per loro, i maschi, condannati dalla storia ad essere forti, invincibili,incapaci di piangere, di emozionarsi, timorosi di perdere il potere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La tiritera dell’otto marzo ”Soliti discorsi, battutine comunque fuori luogo“

