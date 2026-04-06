Tare prima di Napoli Milan | Stasera per noi è fondamentale Fullkrug e Nkunku? Nessuna sorpresa su Leao…

Il direttore sportivo del Milan ha parlato poco prima dell’inizio della partita contro il Napoli, sottolineando l’importanza della gara per la squadra. Ha commentato la condizione di alcuni giocatori, tra cui Fullkrug e Nkunku, ritenendoli confermati in campo. Per quanto riguarda il capitano avversario, Leao, ha lasciato intendere che non ci sono novità o sorprese legate alla sua presenza in formazione.

Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Bastoni Barcellona, bomba dalla Spagna: il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter Tare prima di Napoli Milan: «Stasera per noi è fondamentale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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