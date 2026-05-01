Il direttore sportivo del Milan ha rivelato di aver tifato da bambino per il Milan di Van Basten e ha commentato il rapporto con Ibrahimovic, sottolineando la sincerità tra loro. Durante un'intervista a Dazn, ha anche espresso apprezzamento per l’allenatore, definendolo una persona molto intelligente capace di gestire bene gli spogliatoi. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione dei media e dei tifosi.

Il Milan, la Lazio, Van Basten, Leao, Modric, Ibra. E tanto altro ancora. Igli Tare ha raccontato, e si è raccontato, a "Giorgia’s Secret” su Dazn. Tra passato, presente, futuro e diversi auspici. "Nella chiamata del Milan ci speravo, poi quando si è concretizzata credo sia stato uno dei giorni più belli della mia vita. Facevo il tifo per il Milan di Van Basten, Gullit, Baresi, Maldini, tutti campioni veri. Da bambino gli ho sempre ammirati. Cerco di meritarmi di far parte di questo club. Per far parte di questa storia devi lasciare il segno". C'è molto spazio anche per i singoli. A partire da Modric, sul quale il ds rossonero nutre una certa fiducia in chiave futura: "Aveva anche altre offerte, ma voleva coronare il suo sogno di giocare nel Milan.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tare: "Da bambino tifavo il Milan di Van Basten. Ibra? Siamo slavi, ci diciamo le cose in faccia ma poi..."

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