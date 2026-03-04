Stefano Carobbi ricorda come Sacchi sia stato colui che lo ha portato al Milan e descrive l’emozione nel vedere Van Basten, paragonandola a quella di un bambino a Natale. Nel suo racconto, ripercorre gli anni passati in rossonero, menzionando anche figure come Tassotti e Maldini, e condivide i ricordi più significativi della sua esperienza con il club.

Stefano Carobbi, 62 anni, è stato uno dei migliori terzini degli anni '80, un destro naturale che giocava sulla fascia sinistra. Il laterale italiano ha vestito la maglia del Milan dal 1989 al 1991, collezionando, però, appena 17 presenze in due stagioni. Carobbi è tornato a parlare dei suoi anni al Milan in una lunga intervista concessa in esclusiva alla 'Gazzetta dello sport'. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole. Sugli allenatori più importanti della sua carriera: "Da un punto di vista tecnico Guerini e Sacchi, che mi allenava nella Primavera viola. Furono loro a cambiarmi ruolo, da ala destra a mediano, infine a terzino, a sinistra, pur essendo io destro: una novità per quei tempi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Carobbi: “È stato Sacchi a portarmi al Milan. Van Basten? Quando l’ho visto sembravo un bambino a Natale!”

Argomenti discussi: Carobbi: Un’operazione al rene e non fui più lo stesso. Lo scherzo di Vialli per distrarre Vicini.

