Igli Tare, attuale direttore sportivo di una squadra di calcio, ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua giovinezza e alla passione per il Milan. Ha ricordato di aver fatto il tifo per la squadra quando era bambino, ammirando giocatori come Van Basten, Gullit, Baresi e Maldini. Tare ha anche raccontato alcuni episodi legati a quel periodo, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

Igli Tare è stato ospite durante l'ultima puntata di 'Giorgia's Secret', programma condotto dalla giornalista Giorgia Rossi, in onda sui canali di 'DAZN'. Durante la lunga intervista, il direttore sportivo del Milan ha rivelato alcuni aneddoti sulle radici della propria fede rossonera. Di seguito, un estratto delle sue parole. "Facevo il tifo per il Milan di Van Basten, Gullit, Baresi, Maldini, tutti campioni veri. Da bambino li ho sempre ammirati". Il 26 maggio 2025, il Milan ufficializza l'ingresso di Igli Tare in dirigenza, nel ruolo di direttore sportivo. Negli ultimi anni, la figura del ds era tecnicamente presente all'interno del club rossonero (Antonio D'Ottavio), ma di fatto sono sempre stati Ibrahimovic, Furlani e Moncada a farne le veci.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tare: “Da bambino facevo il tifo per il Milan di Van Basten, Gullit, Baresi e Maldini. Li ho sempre ammirati”

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