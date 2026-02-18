Jashari nel pre-partita di Milan-Como | Voglio fare del mio meglio al fianco di Modric
Ardon Jashari ha dichiarato di voler dare il massimo nel match contro il Como, sperando di collaborare bene con Modric. Il giovane centrocampista del Milan si prepara a scendere in campo questa sera allo stadio San Siro, nel recupero della 24ª giornata di Serie A. Jashari ha spiegato che si sente pronto e determinato a contribuire alla squadra, puntando a migliorare la sua prestazione personale. Prima del fischio d’inizio, il centrocampista ha mostrato entusiasmo per questa opportunità di giocare davanti ai propri tifosi.
Ardon Jashari, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Penso che sia una partita importante stasera, così come tutte le altre in questo momento della stagione. Non vediamo l'ora di scendere in campo, siamo pronti a lottare fino alla fine per vincere la partita. Inutile parlare ancora di quanto incredibile sia Luka Modric, metterò le mie qualità al suo fianco, facendo del mio meglio per fare una grande partita e vincere tutti insieme. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Jashari prima del Como: “Sarà una bella partita. Modric? Giocatore fantastico”Ardon Jashari annuncia che la partita tra Milan e Como sarà emozionante.
Jashari meglio di Modric? Analisi Milan-Lecce 1-0: verticali e aggressiviNell’analisi della partita tra Milan e Lecce, che si è conclusa con un 1-0 per i rossoneri, si evidenziano le strategie adottate dalle due squadre.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Allegri: Ecco come sta Leao e quanto può giocare Pulisic. Su Nkunku, Jashari e Loftus-Cheek…; Allegri: Ecco come sta Leao e quanto può giocare Pulisic. Su Nkunku, Jashari e Loftus-Cheek; Allegri ammette sulla panchina di Leao: Ero in dubbio fino alla fine se farlo giocare o meno; Milan, ecco il quesito: Ricci o Jashari al posto di Rabiot? La scelta ad Allegri.
Jashari a DAZN: È la prima volta che posso giocare con Modric dall’inizio, spero sia una bella partita insiemeArdon Jashari ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Como. Le sue parole: Atmosfera da grande serata… Che sensazioni avete? Sarà una bella partita. Il Como è una squadra forte. Speriamo di ... milannews.it
MN - Verheyen crede in Jashari: Diventerà un giocatore fondamentale nel MilanGert Verheyen, ex giocatore del Bruges, ha parlato così a Milannews.it di Ardon Jashari: Da miglior giocatore della Jupiler Pro League nel 2025 a oggetto misterioso del Milan: che ... milannews.it
Le formazioni ufficiali di Milan-Como: Leao torna titolare x.com
Milan, Leao fa ancora fatica fisicamente: come può essere utile per Allegri Col Como … facebook