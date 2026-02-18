Ardon Jashari ha dichiarato di voler dare il massimo nel match contro il Como, sperando di collaborare bene con Modric. Il giovane centrocampista del Milan si prepara a scendere in campo questa sera allo stadio San Siro, nel recupero della 24ª giornata di Serie A. Jashari ha spiegato che si sente pronto e determinato a contribuire alla squadra, puntando a migliorare la sua prestazione personale. Prima del fischio d’inizio, il centrocampista ha mostrato entusiasmo per questa opportunità di giocare davanti ai propri tifosi.

Ardon Jashari, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Penso che sia una partita importante stasera, così come tutte le altre in questo momento della stagione. Non vediamo l'ora di scendere in campo, siamo pronti a lottare fino alla fine per vincere la partita. Inutile parlare ancora di quanto incredibile sia Luka Modric, metterò le mie qualità al suo fianco, facendo del mio meglio per fare una grande partita e vincere tutti insieme. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Jashari nel pre-partita di Milan-Como: “Voglio fare del mio meglio al fianco di Modric”

Milan, Jashari prima del Como: “Sarà una bella partita. Modric? Giocatore fantastico”Ardon Jashari annuncia che la partita tra Milan e Como sarà emozionante.

Jashari meglio di Modric? Analisi Milan-Lecce 1-0: verticali e aggressiviNell’analisi della partita tra Milan e Lecce, che si è conclusa con un 1-0 per i rossoneri, si evidenziano le strategie adottate dalle due squadre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.