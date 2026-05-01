Taranto soccorsi in via Anfiteatro | uomo svanito dopo una chiamata

A Taranto, oggi pomeriggio, i soccorritori sono intervenuti in via Anfiteatro per cercare un uomo che è scomparso dopo aver effettuato una chiamata. Le forze dell'ordine stanno coordinando le ricerche e stanno verificando eventuali telecamere o testimonianze che possano aiutare a ricostruire gli ultimi movimenti della persona coinvolta. La situazione resta sotto attenzione mentre proseguono le operazioni di ricerca.

? Cosa sapere Taranto, 1 maggio 2026: soccorsi in via Anfiteatro per un uomo scomparso dopo una chiamata.. L'intervento di Polizia e Vigili del Fuoco si è concluso dopo il ritrovamento del cellulare scarico.. Verso le 7:30 di questo primo maggio 2026, il silenzio improvviso di una linea telefonica in via Anfiteatro ha scatenato un massiccio dispiegamento di soccorsi tra la chiesa di San Francesco e le abitazioni del centro di Taranto. Immagina la scena: una donna, impegnata in una normale conversazione con un uomo che vive proprio in quella zona, si ritrova all’improvviso davanti al vuoto. La chiamata si interrompe senza preavviso e i tentativi di ricontattarlo non portano a nulla.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, soccorsi in via Anfiteatro: uomo svanito dopo una chiamata Notizie correlate Leggi anche: Sparatoria a Rogoredo, il poliziotto avrebbe mentito: la chiamata ai soccorsi partita 20 minuti dopo Bordighera, la bimba è morta 6 ore prima della chiamata ai soccorsiRuota attorno alla definizione dell’orario della morte la ricostruzione degli inquirenti che ha portato in carcere M. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Taranto, dramma in via Pola: anziana travolta da un’auto; Auto fuori controllo finisce sul marciapiede: travolto un postino, è grave; Malore in centro a Borgomanero, morto il ciclista soccorso in via Torrione; Taranto, chiama la polizia dicendo di aver ucciso la moglie: era falso, denuncia per procurato allarme. Concerto del 1° maggio a Taranto, l’appello contro le guerre e i diritti negati: “Restiamo umani”. @Virdiesse x.com L’arresto è stato eseguito grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile di Taranto, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – ENFAST Italia, il Servizio Centrale Operativo e le autorità svedesi - facebook.com facebook