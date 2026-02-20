Sparatoria a Rogoredo il poliziotto avrebbe mentito | la chiamata ai soccorsi partita 20 minuti dopo

Un poliziotto di Rogoredo, Carmelo Cinturrino, ha mentito sulla chiamata ai soccorsi dopo una sparatoria avvenuta il 26 gennaio. Le indagini rivelano che l’assistente capo ha affermato di aver chiamato aiuto, ma in realtà la chiamata è partita con 20 minuti di ritardo. Il fatto si è verificato nel boschetto di Rogoredo, dove è stato ucciso Abderrahim Mansouri. Gli investigatori stanno verificando le comunicazioni e i tempi reali di risposta. La vicenda solleva dubbi sulla gestione dell’emergenza in quell’episodio.

Avrebbe detto ai colleghi di aver chiamato i soccorsi, ma non era vero. È quanto emerge dalle indagini a carico di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di polizia indagato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo a Milano il 26 gennaio. La ricostruzione dei fatti è stata capovolta a seguito delle dichiarazioni rese dai quattro agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, ascoltati dal pm Giovanni Tarzia. Stando a quanto riferito, Cinturrino avrebbe mentito ai colleghi dicendo di aver allertato i soccorsi per il 28enne che in quel momento era a terra agonizzante, ferito da un proiettile esploso proprio dall'assistente capo di polizia che si era subito giustificato dicendo che Mansouri aveva puntato contro la pattuglia una pistola poi rivelatasi a salve.🔗 Leggi su Milanotoday.it

