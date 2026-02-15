Bordighera la bimba è morta 6 ore prima della chiamata ai soccorsi

A Bordighera, la morte di una bambina è avvenuta sei ore prima che qualcuno chiamasse i soccorsi. Gli investigatori hanno stabilito l’orario preciso della sua scomparsa, basandosi su analisi medico-legali e testimonianze, e questa scoperta ha portato all’arresto di M., considerato coinvolto nel caso.

Ruota attorno alla definizione dell' orario della morte la ricostruzione degli inquirenti che ha portato in carcere M.A., la donna di 43 anni detenuta da lunedì scorso con l'accusa di omicidio preterintenzionale della figlia di due anni, avvenuto a Bordighera nell'imperiese. Il gip nei giorni scorsi ha confermato la detenzione della madre per rischio di inquinamento del quadro probatorio basandosi sulle prime evidenze di indagine dalle quali emerge che la versione della donna è smentita in relazione all'orario del decesso della bambina, che risalirebbe almeno a sei ore prima della chiamata al 118.