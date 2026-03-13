A Carrara alcune persone si oppongono all’ampliamento del porto, criticando chi sostiene la sua approvazione. Questi individui contestano l’idea che lo sviluppo economico porti benefici al benessere e all’occupazione, mettendo in discussione questa prospettiva. La questione riguarda principalmente le posizioni di chi si oppone alla proposta di ampliamento, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle conseguenze.

Anche a Carrara c’è chi è contrario all’ampliamento del porto e critica coloro che ne chiedono l’approvazione stroncando il ‘mito’ legato allo sviluppo economico, al benessere e all’occupazione. E’ il caso dell’associazione AmareMarina. "Chi è cagione del suo mal, pianga se stesso – afferma in una nota –. Una saggezza popolare che a Carrara non trova soddisfazione. È la poca lungimiranza imprenditoriale, oltre che politica, che ha tarpato le ali, in tutti questi anni, allo sviluppo economico di questo territorio. Ancora oggi continuiamo a leggere chi si ostina a credere che un nuovo piano regolatore portuale porterebbe benessere e lavoro,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La sicurezza viene prima del porto"

