Sicurezza prima del profitto | F1 cancella GP da 115 milioni

La Formula 1 ha annunciato la cancellazione dei Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita dal calendario del 2026. La decisione è stata presa a causa dell’allargarsi del conflitto bellico che coinvolge l’Iran e si estende in gran parte del Medio Oriente. Questa modifica improvvisa riguarda tutte le tappe previste e fa seguito alle recenti tensioni nella regione.

Il calendario della Formula 1 per il 2026 subisce una modifica strutturale improvvisa con la cancellazione dei Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita a causa dell’allargamento del conflitto bellico che, partendo dall’Iran, ha inglobato gran parte del Medio Oriente. L’annuncio ufficiale manca ancora ma si prevede verrà rilasciato durante il fine settimana dedicato al GP di Shanghai in Cina. La decisione non nasce da scelte logistiche o economiche, ma dalla priorità assoluta data alla sicurezza del Circus F1, nonostante i due eventi fossero tra i più redditizi per l’organizzazione, con valori di mercato stimati rispettivamente in 45 milioni di euro per il Bahrein e 70 milioni per l’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza prima del profitto: F1 cancella GP da 115 milioni Articoli correlati La F1 cancella i GP di Bahrein e Arabia SauditaIl Gran Premio del Bahrein e quello dell’Arabia Saudita verranno cancellati dal calendario del Campionato mondiale di Formula 1 a causa della guerra,... F1, ritardi logistici verso il GP d’Australia. La FIA cancella i primi due coprifuoco a MelbourneProsegue il conto alla rovescia in vista del Gran Premio d’Australia 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione di Formula Uno che si terrà... Altri aggiornamenti su Sicurezza prima Discussioni sull' argomento La sicurezza viene prima del porto; Sicurezza a Roma, Polizie Locali al centro del sistema: vertice storico tra Viminale, Prefettura e Questura; Il cardinale Battaglia e la sua lettera ai mercanti di morte: fermatevi, restituite il futuro; Genova: è Paolo Gaggero, 61 anni, l’operaio morto sul lavoro a Bolzaneto. La sicurezza viene prima del portoAnche a Carrara c’è chi è contrario all’ampliamento del porto e critica coloro che ne chiedono l’approvazione stroncando il ... lanazione.it Prima un cortocircuito comunicativo. Una notizia – relativa alla sicurezza nazionale – che viene comunicata in tv da uno dei leader delle opposizioni ed esponenti della maggioranza che non sapevano niente. Incomprensioni tra ministri. Poi call notturne per c - facebook.com facebook La sicurezza prima di tutto, ma anche il rispetto per i tifosi deve essere fondamentale. E’ ora che le istituzioni calcistiche dicano qualcosa x.com