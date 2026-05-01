A Taranto una donna ha denunciato di essere stata segregata e maltrattata dal padre, che le imponeva nozze combinate e l'ha picchiata. L'uomo, un cittadino iracheno di 52 anni, è stato rintracciato e arrestato in Svezia, dopo aver lasciato l’Italia. Le autorità italiane e svedesi hanno collaborato per localizzarlo e garantirne l’arresto. La vicenda si inserisce in un quadro di violenze familiari e pressioni culturali.

Choc a Taranto, iracheno 52enne segrega e picchia e maltratta la figlia che rifiuta le nozze combinate: l’uomo trovato e arrestato in Svezia. Incredibile ma vero: voleva costringere la giovane ad un matrimonio deciso dalla famiglia: la Polizia di Stato di Taranto ha arrestato in Svezia un uomo di 52 anni, di nazionalità irachena, destinatario di un mandato di arresto europeo in virtù di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale jonico, su proposta della Procura della Repubblica. L’uomo è ritenuto il presunto responsabile dei reati di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio commessi ai danni della figlia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Taranto, incubo senza fine: rifiuta le nozze combinate e il padre la segrega e la picchia, 52enne iracheno stanato e arrestato in Svezia

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