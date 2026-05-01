Taranto arrestato 52enne iracheno | segregava e maltrattava la figlia per un matrimonio forzato

Un uomo di 52 anni, cittadino iracheno, è stato arrestato a Taranto con l’accusa di aver segregato e maltrattato la propria figlia. Le indagini hanno portato al fermo dopo che sono emerse accuse di maltrattamenti, lesioni personali e tentata costrizione a matrimonio. Le autorità hanno eseguito il provvedimento restrittivo e stanno procedendo con le verifiche sui fatti contestati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’arresto e le accuse. Un uomo di 52 anni, cittadino iracheno, è stato arrestato con accuse gravi di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata costrizione a matrimonio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe esercitato per mesi violenze e pressioni sulla figlia per obbligarla a sposare un uomo scelto da lui. L’arresto è avvenuto in Svezia dopo che l’uomo si era allontanato dall’Italia nel tentativo di sottrarsi alla giustizia. È stato rintracciato grazie a una collaborazione internazionale di polizia ed eseguito un mandato europeo emesso dal giudice per le indagini preliminari. La denuncia e l’attivazione del Codice Rosso.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Taranto, arrestato 52enne iracheno: segregava e maltrattava la figlia per un matrimonio forzato Notizie correlate Leggi anche: Segregava e picchiava la figlia perché rifiutava il matrimonio combinato: arrestato un 52enne iracheno Violenze sulla figlia per obbligarla a un matrimonio combinato: preso 52enne irachenoÈ stata conclusa in Svezia un'operazione della Polizia di Stato di Taranto che ha portato all’arresto di un iracheno di 52 anni gravato da mandato di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sposati o ti ammazzo: minacce e botte alla figlia, da Taranto fermato in Svezia 52enne iracheno; MALTRATTAVA FIGLIA PER MATRIMONIO COMBINATO: ARRESTATO IN SVEZIA 52ENNE IRACHENO; Costringeva la figlia a sposarsi, arrestato in Svezia 52enne ricercato da Taranto; Voleva costringere la figlia a nozze forzate, arrestato in Svezia. Taranto, padre arrestato in Svezia: avrebbe segregato e picchiato la figlia per nozze forzateTaranto, arrestato in Svezia un 52enne iracheno accusato di aver segregato e picchiato la figlia per costringerla a nozze forzate. L’operazione eseguita su mandato europeo della magistratura ionica. trmtv.it Taranto, segrega la figlia per costringerla a un matrimonio combinato: arrestato in SveziaIn manette uomo di 52 anni, di nazionalità irachena, destinatario di un mandato di arresto europeo: ha minacciato di morte la ragazza che si è opposta alle ... bari.repubblica.it L’incontro, promosso dal Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e dei preparativi, oltre che per illustrare la visione complessiva dell’evento e l’eredità che lascer - facebook.com facebook Concerto del 1° maggio a Taranto, l’appello contro le guerre e i diritti negati: “Restiamo umani”. @Virdiesse x.com