Taranto | presentazione del libro Sguardi Trinitari sul sociale Per un nuovo pensiero agente nel territorio Venerdì

Da noinotizie.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro di Cultura per lo Sviluppo “G.Lazzati” Aps-Ets di Taranto ha presentato il libro “Sguardi Trinitari sul sociale” venerdì scorso, a causa della forte richiesta di approfondire nuovi modi di pensare il territorio. La presentazione si è svolta nella sala conferenze del centro, con la partecipazione di diversi studiosi e attivisti locali. L’evento si inserisce nel percorso avviato nel settembre 2022, che mira a stimolare un dibattito più concreto su come affrontare le sfide sociali in città.

Di seguito il comunicato: Il Centro di Cultura per lo Sviluppo “G.Lazzati” Aps-Ets Taranto continua, in piena sintonia con il Dipartimento Jonico UNIBA e la Camera di commercio Brindisi – Taranto, il percorso avviato con il convegnoforum del 15 settembre  2022 intitolato “Manifesto per una riforma del pensare” e che  giunge ora ad un importante traguardo con la presentazione del volume “ Sguardi Trinitari sul sociale. Per un nuovo pensiero agente nel territorio ” – Cacucci editore. L’evento  si terrà  venerdì 20 febbraio 2026 a partire dalle ore 15.30, presso il Dipartimento Jonico UNIBA,  via Duomo 259, a Taranto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

taranto presentazione del libro sguardi trinitari sul sociale per un nuovo pensiero agente nel territorio venerd236
© Noinotizie.it - Taranto: presentazione del libro “Sguardi Trinitari sul sociale. Per un nuovo pensiero agente nel territorio” Venerdì

Sguardi Trinitari sul sociale. Per un nuovo agente nel territorio

“Sguardi sulla scuola”, a Salerno la presentazione del libro di Umberto Landi

Venerdì a Salerno si terrà la presentazione del libro di Umberto Landi,

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sguardi Trinitari sul sociale. Per un nuovo agente nel territorio; A Bracciano il libro Malesangue… di Raffaele Cataldi; Bari | Presentazione del libro Divide et impera dell’avv. Pietro Guerrieri; Ci ameremo fino a farci male. Storie di disamori e amori tossici.

Taranto: presentazione del libro Sguardi Trinitari sul sociale. Per un nuovo pensiero agente nel territorio VenerdìIl Centro di Cultura per lo Sviluppo G.Lazzati Aps-Ets Taranto continua, in piena sintonia con il Dipartimento Jonico UNIBA e la Camera di commercio Brindisi – Taranto, il percorso avviato con il co ... noinotizie.it

taranto presentazione del libroCimpiel Biondi Colletta – Taranto e il calcio, romanzo di una stagione: oggi presentazione Libro di Claudio FrascellaOggi (venerdì 30 gennaio) alle 17.30, nella Biblioteca comunale Acclavio in piazza Dante (Bestat) a Taranto, la presentazione del libro di Claudio Frascella Cimpiel Biondi Colletta – Taranto e il ... noinotizie.it