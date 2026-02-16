Taranto | presentazione del libro Sguardi Trinitari sul sociale Per un nuovo pensiero agente nel territorio Venerdì

Il Centro di Cultura per lo Sviluppo “G.Lazzati” Aps-Ets di Taranto ha presentato il libro “Sguardi Trinitari sul sociale” venerdì scorso, a causa della forte richiesta di approfondire nuovi modi di pensare il territorio. La presentazione si è svolta nella sala conferenze del centro, con la partecipazione di diversi studiosi e attivisti locali. L’evento si inserisce nel percorso avviato nel settembre 2022, che mira a stimolare un dibattito più concreto su come affrontare le sfide sociali in città.

Di seguito il comunicato: Il Centro di Cultura per lo Sviluppo "G.Lazzati" Aps-Ets Taranto continua, in piena sintonia con il Dipartimento Jonico UNIBA e la Camera di commercio Brindisi – Taranto, il percorso avviato con il convegnoforum del 15 settembre 2022 intitolato "Manifesto per una riforma del pensare" e che giunge ora ad un importante traguardo con la presentazione del volume " Sguardi Trinitari sul sociale. Per un nuovo pensiero agente nel territorio " – Cacucci editore. L'evento si terrà venerdì 20 febbraio 2026 a partire dalle ore 15.30, presso il Dipartimento Jonico UNIBA, via Duomo 259, a Taranto.