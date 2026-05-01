La giunta comunale di Taranto ha approvato l’adozione di tariffe taxi convenzionate per alcune tratte specifiche. Le tratte interessate sono state definite come di particolare interesse pubblico e sociale, con l’obiettivo di offrire un servizio più accessibile ai cittadini. La decisione riguarda solo alcune rotte stabilite dall’amministrazione comunale, senza ulteriori dettagli sui percorsi coinvolti.

Tarantini Time Quotidiano La Giunta comunale di Taranto ha approvato l’introduzione di tariffe taxi convenzionate per alcune tratte considerate di particolare interesse pubblico e sociale. Il provvedimento, adottato nell’ambito del regolamento comunale dedicato ai servizi di trasporto pubblico non di linea, punta a garantire maggiore chiarezza sui costi delle corse e una maggiore tutela per l’utenza. Le nuove tariffe avranno carattere fisso e omnicomprensivo e saranno applicate esclusivamente su percorsi prestabiliti. Per tutte le altre tratte continueranno invece a valere le normali tariffe a tassametro. L’amministrazione comunale precisa inoltre che resterà obbligatoria l’attivazione del tassametro all’inizio di ogni corsa e che le tariffe convenzionate dovranno essere esposte in maniera visibile all’interno dei taxi.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, arrivano le tariffe taxi convenzionate su tratte prestabilite

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