Taxi aumentano le tariffe ma arrivano sconti mirati Corse agevolate per le donne nelle ore notturne

La scorsa settimana è stata approvata una delibera che prevede un aumento delle tariffe dei taxi, accompagnato da sconti specifici per alcune categorie. Sono state introdotte corse agevolate per le donne durante le ore notturne, in particolare per le tratte verso l’ospedale Infermi, e per i cittadini con disabilità. La misura include anche un adeguamento delle tariffe secondo i dati Istat dopo 18 anni di tariffe ferme.

Arriva il Taxi Rosa e tariffe dedicate per chi deve recarsi all'ospedale Infermi. Si segnala però l'entrata in vigore di un adeguamento Istat dopo 18 anni Rimini rafforza il suo sistema di mobilità cittadina con un pacchetto di nuove agevolazioni frutto di un lungo percorso condiviso tra l'amministrazione comunale, le associazioni di categoria - Cna, Confartigianato, Legacoop e UriTaxi - e le associazioni dei consumatori. Al centro della delibera approvata la scorsa settimana non vi è soltanto l'aggiornamento delle componenti tariffarie, secondo le indicazioni Istat, ma soprattutto l'introduzione di agevolazioni specifiche per categorie di utenti e tratte di interesse sociale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Taxi, aumentano le tariffe ma arrivano sconti mirati. Corse agevolate per le donne nelle ore notturne Articoli correlati Sant'Agata in taxi: tariffe agevolate per fluidificare la mobilità urbanaTariffe agevolate per gli spostamenti con i taxi nel centro storico durante le festività agatine. Leggi anche: Taxi, aumentano le licenze nelle grandi città: ecco dove e cosa cambia davvero Aggiornamenti e notizie su Taxi aumentano le tariffe ma arrivano... Discussioni sull' argomento Caro carburanti, allarme della CGIA: costi in forte crescita per i professionisti della strada; Asda avverte della carenza di petrolio temporanea causata dalla guerra di Trump in Iran mentre i prezzi salgono e lo Stretto di Hormuz rimane bloccato. Aumentano tariffe taxi a Napoli(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Aumento di 0,50 centesimi per le tariffe dei taxi a Napoli a partire dalla fine di aprile: la delibera comunale riguarda sia quelle ordinarie, sia quelle denominate 'low cost ... lagazzettadelmezzogiorno.it Taxi, scatta l’ora degli aumenti: salgono quota fissa e costo al km. Le nuove tariffe dal primo gennaioTra le principali novità, aumenta la quota fissa alla partenza, che passa da 4,10 a 4,50 euro. Sale anche l’importo massimo della chiamata, da 6,50 a 7 euro, mentre il tetto massimo della corsa viene ... ilrestodelcarlino.it E' iniziato all'Aeroporto di Trapani lo sciopero dei taxi. Manifestazioni e cortei oggi e domani. - facebook.com facebook Vi porto dentro la "lobby" dei taxi di Firenze x.com