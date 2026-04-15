Taxi in ginocchio | benzina a +50% e tariffe ferme rischio fallimento

Il settore del trasporto pubblico non di linea si trova in difficoltà a causa di un aumento del 50% del costo della benzina, mentre le tariffe sono rimaste invariate. Questa situazione sta mettendo sotto pressione le aziende del settore, che faticano a coprire le spese operative. La crisi dei costi energetici rischia di compromettere la sopravvivenza di molte imprese di taxi e trasporto, con possibili ripercussioni sul servizio offerto ai clienti.

Il settore del trasporto pubblico non di linea affronta una tempesta economica senza precedenti a causa dell’impennata dei prezzi alla pompa. I tassisti si trovano schiacciati tra un rincaro del carburante che ha toccato picchi del 50% e tariffe amministrative che impediscono qualsiasi adeguamento ai costi per l’utente finale. La situazione è esplosa nel giro di poche settimane, quando il costo della benzina è balzato dai circa 1,6 euro al litro fino a superare i 2,3 euro. Questo scatto improvviso delle materie prime colpisce direttamente chi opera con i taxi, poiché le tariffe per le corse sono stabilite dai regolamenti amministrativi e non possono essere modificate liberamente dagli operatori, diversamente da quanto accade per altri servizi di trasporto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taxi in ginocchio: benzina a +50% e tariffe ferme, rischio fallimento Notizie correlate Shock carburanti: benzina a 2,50€ e rischio stop al dieselMichele Marsiglia, presidente di Federpetroli, lancia un allarme critico sulla disponibilità di diesel e sull’impennata dei costi della benzina in... Tariffe della sosta ritoccate, "erano ferme da 15 anni"Da domani costerà di più lasciare l’auto in sosta nelle vie appena fuori dal centro.