Il primo maggio a Taranto si prepara a coinvolgere circa 100.000 persone, che si riuniranno nel Parco archeologico per partecipare a eventi legati alla musica e ai diritti civili. La giornata si svolgerà con manifestazioni, concerti e momenti di confronto pubblico, attirando un pubblico numeroso e variegato. L'evento rappresenta una delle principali occasioni di aggregazione cittadina in questa data dell’anno.

? Cosa sapere Taranto, 1° maggio 2026: 100mila persone attese al Parco archeologico per l'Uno Maggio e Pensante.. Musica e dibattiti su diritti civili e lavoro con relatori ONU e artisti nazionali.. Taranto si prepara a sfiorare le 100mila presenze al Parco archeologico delle mura greche venerdì 1° maggio 2026 per la tredicesima edizione dell’Uno Maggio e Pensante, un appuntamento che trasformerà il territorio in un crocevia di musica e impegno civile. L’evento, nato dalla spinta del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, ha fissato l’inizio della maratona musicale intorno alle 14:00. La manifestazione, dedicata alla memoria di...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, 100mila persone per l’Uno Maggio: musica e diritti civili

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