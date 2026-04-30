Per la manifestazione “Uno Maggio Taranto 2026” nel Parco Archeologico delle Mura Greche, la Polizia Locale ha deciso di modificare la viabilità cittadina. Sono previsti deviazioni per i mezzi pubblici e l’introduzione di navette speciali per facilitare gli spostamenti dei partecipanti. Le modifiche sono state adottate per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza e permettere il regolare flusso del traffico.

Tarantini Time Quotidiano In occasione della manifestazione “Uno Maggio Taranto 2026”, la Polizia Locale ha disposto una serie di modifiche alla viabilità cittadina nell’area del Parco Archeologico delle Mura Greche per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza. Con l’ordinanza numero 2552026 è stata stabilita l’interdizione al traffico nelle zone limitrofe all’area concerti dalle ore 10 di venerdì 1 maggio fino alle ore 2 di sabato 2 maggio. Le variazioni interesseranno anche il servizio di trasporto pubblico di Kyma Mobilità, con deviazioni previste per le linee 3, 5 e 24, sia in direzione Cimino sia verso Tamburi, Lungomare e Paolo VI.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Uno Maggio Taranto, cambia la viabilità: bus deviati e navette speciali

Notizie correlate

Firenze, lavori Ponte al Pino: al via seconda fase, bus deviati, senso unico in via degli Artisti. Cambia la viabilitàFIRENZE – Scatta domani, 18 febbraio 2026, a Firenze la seconda fase dei lavori a Ponte al Pino, propedeutici alla sostituzione della struttura.

Rischio paralisi per Cosmoprof Bologna: come cambia la viabilità a tra chiusure, navette e trasporti potenziatiBologna, 24 marzo 2026 – Con l’avvio della 57esima edizione di Cosmoprof – una delle fiere più grandi e impegnative sotto al profilo del traffico –...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Uno Maggio Taranto 2026: al Parco Archeologico torna la musica che resta umana; Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, i cantanti in scaletta e cosa sappiamo finora; Uno Maggio Taranto Libero e Pensante: sul palco Subsonica e Brunori Sas. Tra le voci della società civile c’è Francesca Albanese. Tutte le informazioni sull’evento; Uno Maggio Taranto: sul palco anche Brunori Sas e Subsonica, insieme con gli artisti che rappresentano e raccontano la città.

Da Brunori Sas ai Subsonica: la musica dei diritti con l’Uno Maggio a TarantoUna maratona di concerti e non solo fra canzone d’autore e rock. Accanto agli artisti sul palco le testimonianze di chi lotta per ambiente, lavoro e ... bari.repubblica.it

Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, annunciato il programma completoTorna anche quest’anno l’appuntamento con Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, giunto alla sua XIII edizione, al Parco Massimo Battista (Par ... fourzine.it

Tra le realtà che sostengono Uno Maggio Libero e Pensante 2026 c'è anche Mister Ghiaccio Grazie! #unomaggioliberoepensante #unomaggiotaranto Se non l’hai già fatto ricordati di sostenere la campagna di crowdfunding al link: https://www.kickstarter.com/ - facebook.com facebook