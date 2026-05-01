Negli ultimi incontri ufficiali, il Pisa ha ottenuto risultati positivi contro il Lecce, con un totale di 11 vittorie su 18 partite disputate. La squadra ha subito 3 sconfitte e registrato 4 pareggi. La serie di incontri si è svolta nel corso degli anni, consolidando un record favorevole nei confronti dei salentini.

Quella con il Lecce per i nerazzurri è una lunga storia di risultati positivi e vittorie pesanti. Nei 18 precedenti ufficiali, il Pisa ha conquistato 11 vittorie, a fronte di 3 sconfitte e 4 pareggi. L’ultima volta che i salentini sono arrivati all’ Arena Garibaldi era l’11 dicembre 2021: in uno scontro diretto per la vetta della cadetteria, un bolide di Peppe Sibilli consegnò il successo alla squadra di Luca D’Angelo. Nel campionato precedente, il 5 aprile 2021, gli ospiti prevalsero grazie a un rigore trasformato da Massimo Coda (in foto) nel finale, dopo che al Pisa ne era stato negato uno plateale. Da ricordare anche il successo nerazzurro del 27 aprile 2014 in Lega Pro: l’incornata di Giuseppe Giovinco consegnò al Pisa la matematica qualificazione ai playoff.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tanti buoni risultati contro i salentini

Notizie correlate

Uniqlo, la crescita continua: +34% (con buoni risultati in Europa)Come procede l’andamento di Uniqlo? Il brand ha reso noti i risultati per i 12 mesi conclusi al 31 agosto 2025.

Leggi anche: Atletica, indoor e cross 85 Faenza, buoni risultati ai campionati italiani

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Tanti buoni risultati contro i salentini; Dalle Raccattate agli Under 8, tanti buoni risultati e grinta per gli atleti del Grosseto Rugby; In un anno oltre 290mila turisti per la provincia di Piacenza, mai tanti arrivi e presenze dal 2011; ASD Asti, un X che certifica il purgatorio playout: quale sarà l'avversario?.

Tanti buoni risultati contro i salentiniQuella con il Lecce per i nerazzurri è una lunga storia di risultati positivi e vittorie pesanti. Nei 18 precedenti ... lanazione.it

Tanti buoni risultati in campo giovanile nel “Meeting della Liberazione” di Cuneo: Ludovico Allocco ha vinto con 1,85 m (primato personale) il salto in alto Cadetti, centrando il minimo per i campionati - facebook.com facebook