Atletica indoor e cross 85 Faenza buoni risultati ai campionati italiani

Le atlete di Atletica 85 Faenza hanno portato a casa buoni risultati ai campionati italiani di questa settimana. Sabato ad Ancona, Sofia Bedeschi e Carolina Alvisi hanno corso sui 60 metri ai campionati indoor. Entrambe sono arrivate tra le migliori e hanno fatto vedere di essere in forma.

Risultati tutti al femminile per Atletica 85 Faenza nel finesettimana. Sabato ad Ancona, campionati italiani indoor, Sofia Bedeschi, classe 2006, e Carolina Alvisi, 2004, in gara sui 60 metri. Quest'ultima, con un ottimo 7.61 corso nella quarta batteria, si qualifica anche per la finale dove ripete lo stesso tempo, classificandosi ottava. Bene anche Sofia Bedeschi, che, con l'altrettanto buon tempo di 7.69, si classifica 20ª. Domenica è stata la volta di Sofia Tarozzi, classe 2006, che chiude la sua prova sui 60 ostacoli con il tempo di 9.25 (23ª). Nello stesso frangente si sono svolte anche le staffette 4x200 m, nella quale le tre suddette atlete faentine, e come quarta Arianna Paganelli, classe 2006, si sono posizionate settime in Italia con il tempo di 1:43.

