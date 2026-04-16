Lavoro povero | il Governo punta a 1 miliardo per rilanciare i salari

Il Governo sta lavorando a un decreto legge per contrastare il lavoro povero, con l’obiettivo di destinare circa un miliardo di euro entro il primo maggio. La misura mira a intervenire sui salari e migliorare le condizioni di chi svolge lavori con retribuzioni basse. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente sul tema, e le risorse sono destinate a sostenere le categorie più vulnerabili nel mondo del lavoro.

Il Governo sta accelerando per definire un decreto legge dedicato al contrasto del lavoro povero, con l’obiettivo di stanziare circa 1 miliardo di euro entro il 1° maggio. Al momento, le manovre finanziarie hanno già individuato almeno 400 milioni di euro, con la prospettiva di raggiungere quota 500 milioni nel breve termine, mentre il vertice a Palazzo Chigi ha confermato la volontà di puntare alla cifra massima prevista per finanziare incentivi all’occupazione e misure contro i bassi salari. L’agenda legislativa si muove su binari serrati: la delega attuale scadrà il 18 aprile, costringendo l’esecutivo a una corsa contro il tempo. Dopo il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavoro povero: il Governo punta a 1 miliardo per rilanciare i salari Notizie correlate Governo, nuove tutele contro il lavoro povero: scatta il pianoIl governo Meloni ha pianificato un nuovo intervento per proteggere i lavoratori più fragili, con decisioni che verranno formalizzate durante il... Civitavecchia punta sul futuro: 100 milioni per rilanciare l’industria con il sostegno del governo.Civitavecchia si prepara a una svolta storica con l’approvazione di un piano di rilancio industriale finanziato con 100 milioni di euro stanziati dal... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lavoro povero, il governo pronto a un nuovo favore ai sindacati amici: via libera ai contratti al ribasso; Le misure annunciate da Meloni per il Primo Maggio: dalle nuove regole contro il lavoro povero al Piano casa; Lavoro povero, i sindacati al governo: Fermate il decreto. Lasciate fare alle parti sociali; Lavoro povero, nuove regole contro gli stipendi bassi dal 1° maggio: cosa cambia. Lavoro povero, i sindacati al governo: Fermate il decreto. Lasciate fare alle parti socialiAl Forum di Confcommercio risponde il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon: Un decreto si deve fare. Nel rispetto della Costituzione e della ... repubblica.it Il governo lavora al decreto primo maggio, tre ipotesi in campoGoverno al lavoro sul decreto primo maggio e sulla via per contrastare il lavoro povero, rafforzando la contrattazione collettiva. ansa.it Lavoro, Paolo Capone, Leader UGL “Favorevoli contrasto del lavoro povero e del dumping salariale" x.com La sinistra se ne faccia una ragione: il governo Meloni accelera. Dal decreto Primo Maggio contro il lavoro povero al piano Casa con oltre 100mila alloggi, l’obiettivo è chiaro: crescita, tutele e nessuno lasciato indietro #lavoro #salvosallemi #fratelliditalia facebook