Tamponamento sulla strada provinciale | un conducente positivo alla cocaina

Nella serata di mercoledì, sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni, un'auto si è ribaltata in seguito a un tamponamento. Il conducente della Seat Althea coinvolta nell’incidente è stato sottoposto a controlli e è risultato positivo alla cocaina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente.

BRINDISI – È risultato positivo alla cocaina il conducente della Seat Althea che nella serata di mercoledì (29 aprile) si è ribaltata a seguito di un tamponamento avvenuto sulla strada provinciale (ex ss 16) che collega Brindisi a San Vito dei Normanni. Si tratta di un 43enne residente a San Vito.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Tamponamento tra due auto sulla Provinciale: una finisce fuori stradaIncidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo lungo la Strada Provinciale 31 Cucigliana-Lorenzana nel comune di Fauglia. Leggi anche: Cavalli in fuga sbucano in mezzo alla strada, maxi tamponamento sulla Valassina: morto investito uno dei due animali, l’altro è ferito Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente mortale ad Altamura: auto finisce fuori strada e si ribalta sulla provinciale 51; Incidente auto-moto a Tarquinia: due feriti, intervento dell'elisoccorso; Tamponamento sulla provinciale: due feriti in ospedale; Violentissimo scontro sulla statale tra due auto: una si ribalta, l'altra esce dalla carreggiata. Tamponamento sulla provinciale: due feriti in ospedaleTamponamento violentissimo questa sera attorno alle 19.30 sulla strada provinciale Brindisi- San Vito dei Normanni. Due anziani sono stati condotti dalle ambulanze del 118 ... quotidianodipuglia.it Tamponamento a Verrone: uomo finisce al pronto soccorsoTamponamento a Verrone: uomo finisce al pronto soccorso. Ferito in modo non grave, sul posto l'ambulanza e i carabinieri ... laprovinciadibiella.it TAMPONAMENTO TRA DUE BUS: 18 FERITI LATINA. Il tamponamento tra bus cotral è accaduto ieri 30 aprile alle 16, a Terracina ed ha fatto registrare 18 feriti tra passeggeri e conducenti. Lo scontro è avvenuto al km 104 dell’Appia, tra Terracina e Fondi. Il pr facebook