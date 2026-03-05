Tamponamento tra due auto sulla Provinciale | una finisce fuori strada

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo si è verificato un tamponamento tra due auto sulla Strada Provinciale 31 tra Cucigliana e Lorenzana, nel comune di Fauglia. Durante l’incidente, una delle vetture è uscita di strada, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo lungo la Strada Provinciale 31 Cucigliana-Lorenzana nel comune di Fauglia.A seguito di un tamponamento tra due auto, una delle due è stata sbalzata nell'impatto fuori dalla carreggiata.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa che hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per i soccorsi e hanno messo in sicurezza i veicoli.Presenti i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro.

