Taglio carburanti | -20 cent per il diesel benzina quasi invariata

Il governo ha deciso di ridurre le accise sul diesel di 20 centesimi al litro, intervento che durerà tre settimane. La misura riguarda anche la benzina, che resta quasi invariata. Lo scopo dichiarato è di contenere gli aumenti dei costi del gasolio, che sono aumentati del 24%, e di tutelare i settori della logistica e dell’agricoltura. La decisione è stata annunciata ufficialmente nelle ultime ore.

? Cosa sapere Il governo Meloni taglia le accise sul diesel di 20 centesimi per tre settimane.. La misura mira a proteggere logistica e agricoltura dai rincari del gasolio del 24%.. Venerdì 1 maggio 2026, dopo il Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni ha stabilito un intervento di tre settimane per contrastare l’impennata dei costi energetici, concentrando lo sconto sui carburanti pesanti mentre la benzina riceve una riduzione minima. La decisione politica si inserisce in un momento di estrema pressione per le casse dello Stato, con Giancarlo Giorgetti che ha ribadito come l’elevato debito pubblico italiano limiti drasticamente la libertà d’azione del governo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taglio carburanti: -20 cent per il diesel, benzina quasi invariata Notizie correlate Carburanti, taglio di 20 centesimi sulle accise per benzina e diesel: ecco cosa cambiaRoma, 19 marzo 2026 – Il governo prova a frenare il caro carburanti con un intervento immediato: per 20 giorni scende di 20 centesimi al litro... Taglio delle accise al via con il decreto carburanti, -25 centesimi su benzina e dieselDopo giorni di dubbi su quale sarebbe stata la risposta del governo Meloni, tra bonus o taglio delle accise, alla fine la decisione è stata presa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caro benzina, il governo proroga il taglio sulle accise per 21 giorni: 20 centesimi sul gasolio, 5 sulla benzina; Prorogato il taglio delle accise carburanti. Sì al Piano casa: 100mila alloggi in dieci anni; Ok a taglio accise e Piano Casa, Meloni: 100mila alloggi in 10 anni; Accise carburanti: proroga 21 giorni, ma benzina scende a 5 cent. Taglio accise carburanti prorogato anche a maggio: nuovi prezzi benzina e gasolioIl Governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per 21 giorni: gasolio -25 cent/l, benzina -5 cent/l. Ecco i nuovi prezzi di maggio 2026. newsauto.it Fonti, taglio accise prorogato 21 giorni, ridotto a 5 cent per benzinaIl taglio delle accise sui carburanti verrà prorogato dal Consiglio dei ministri per 21 giorni, invariato per il gasolio (20 centesimi al litro) e ridotto a 5 centesimi al litro per la benzina. (ANSA) ... ansa.it #PianoCasa e proroga del taglio delle #accise sui carburanti: le mosse del governo innescate dal rallentamento dell'economia europea - facebook.com facebook #Carburanti, #Meloni: taglio #accise non strutturale perché esauriremmo risorse x.com